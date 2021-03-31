 

В правоохранительных органах заявили о возможной гибели стрелка из Мытищ

31.03.2021, 3:48, Новости дня
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Мужчина, стрелявший из подмосковного коттеджного поселка Новые Вешки, остался в горящем доме. По предварительным данным, он погиб, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Когда в доме начался пожар, ему было предложено сдаться. Он отказался выходить, остался в горящей части дома. Предварительно, погиб», – передает ТАСС со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, стрелявший сам поджег арсенал оружия с боеприпасами. Огонь распространился по верхнему этажу, где находится хозяин дома.

Пожар пока никто не тушит, поскольку в доме могут находиться взрывчатые вещества и гранаты, что может угрожать жизни пожарных. После того, как огонь потухнет, в здании начнет работать оперативно-следственная группа.

Сейчас часть силовиков, принимавших участие в спецоперации, уезжает. Оцепление вокруг дома частично снято. Всего операция по задержанию стрелка длилась более девяти часов.

Ранее сообщалось, что в коттедже, где забаррикадировался стрелок, начался пожар.

Напомним, мужчина в подмосковном поселке Вешки в городском округе Мытищи установил баррикады и открыл огонь по сотрудникам Росгвардии. В ГСУ СК по Московской области сообщали, что мужчина на данный момент еще не задержан, он оставался в доме один.

В ходе спецоперации против устроившего стрельбу мужчины один спецназовец был ранен. Хозяин коттеджа применил против силовиков не менее 20 гранат.



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