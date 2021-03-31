 

Хирург увеличил грудь Шэрон Стоун без ее разрешения

31.03.2021, 3:48, Новости дня
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В 2001 году пластический хирург увеличил американской актрисе Шэрон Стоун грудь, хотя она не давала на это согласия, сообщается в мемуарах Стоун The Beauty of Living Twice.

В книге, которая вышла в свет 30 марта, рассказывается, что Стоун удаляли доброкачественные опухоли в груди, причем опухоли, по ее словам, были больше самой груди. Очнувшись после наркоза, Стоун обнаружила, что хирург по собственной инициативе вставил ей грудные импланты. «Когда с меня сняли бинты, я увидела, что моя грудь стала больше на размер», – приводит слова Стоун «Комсомольская правда».

Свои действия хирург объяснил тем, что, по его мнению, такая грудь больше подойдет к размеру бедер актрисы. Он удивился, что та возмутилась его действиями. «Он изменил мое тело без моего ведома и согласия», – сообщила она. В итоге Стоун не стала обращаться в суд и оставила все как есть.

В том же 2001 году, в возрасте 43 лет, она перенесла инсульт. Актриса заявила, что супруг во время бракоразводного процесса воспользовался ее беспомощностью после инсульта и отсудил опеку над сыном. Стоун заявила, что «люди были очень жестоки». По ее словам, никто не понимает, «насколько опасен инсульт для женщин и что нужно, чтобы выздороветь». «Мне пришлось перезакладывать дом. Я потеряла все, что имела», – сообщила она.

В 2018 году Стоун накануне выхода сериала Mosaic, где она сыграла одну из главных ролей, в интервью американскому телеканалу CBS призналась, что ее отсутствие на экранах было связано с пережитым в 2001 году инсультом.



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