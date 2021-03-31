Овчарка Байдена опять укусила человека

Немецкая овчарка по кличке Мейджор президента США Джо Байдена укусила сотрудника службы национальных парков США, сообщают источники.

Он работал на южной лужайке Белого дома, когда его укусила трехлетняя овчарка. Пресс-секретарь первой леди Джилл Байден заявил, что овчарка «все еще привыкает к новой обстановке». Он подтвердил, что «Мейджор на прогулке укусил кого-то».

«Человек на всякий случай обратился в медицинский кабинет Белого дома, позже он вернулся к работе. Травм он не получил», – приводит РИА «Новости» со ссылкой на CNN слова пресс-секретаря.

В марте собак Байдена увезли из Белого дома после нападения трехлетней овчарки по кличке Мейджор на одного из охранников Белого дома. Пресс-секретарь американского лидера Джен Псаки тогда заявила, что овчарку не усыпят после инцидента, «собаки президента и первой леди являются членами семьи».