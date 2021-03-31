Мнение: Натужная интрига

При полном отсутствии политики в России в ней процветают политтехнологии, ее имитация. Ритуальное послание президента Федеральному собранию в этом году обставлено буквально как спецоперация. Основной интригой становится даже не возможное содержание послания (уже давно понятно, что к реальной жизни всё это имеет крайне опосредованное отношение), а дата мероприятия. Вокруг этой детали и идут основные информационные сражения. Инсайд на инсайде и инсайдом погоняет. Хотя на самом деле это всё, конечно, буря в стакане.

Такой прием хорош в том случае, если само событие будет особенно бессмысленным и бессодержательным. Даже на фоне бессмысленности и бессодержательности всех предыдущих посланий. Сам факт того, что оно произойдет, будет важнее сказанного. Это и есть политтехнология в чистом, буквально лабораторном смысле.

Смысл послания не в том, что будет сказано, а в том, что оно вообще состоится. Ритуал важен для того, чтобы подчеркнуть наличие стабильности. Нарушение ритуала, напротив, может встревожить. Режим же держится за стабильность любой ценой, не особо даже понимая, в чем ее смысл. А потому если сказать нечего, но нужно заранее сгладить неприятный осадок, то самое разумное — создать интригу.

Безусловно, послания президента для страны и народа не играют никакой роли. Жизнь режима протекает отдельно от жизни страны и мало с ней соприкасается. Послание — это система знаков для правящей касты. И в данном случае главный знак — в продолжении курса на стабильность. Точнее, стагнацию.

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