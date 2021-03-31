Мнение: Роботизация Тype 69

Испытания роботизированного танка Type 69 в НИИ артиллерии и ракет НОАК.

Тype 69 представляет собой китайского родственника Т-55, на базе которого он в свое время был создан, коих у Китая скопилось немало.

На полигоне отрабатывали возможность дистанционного управления и автоматизации действий подобных машин без экипажа.

Пока что все на уровне концепта, плюс сама концепция с антеннами необходимыми для дистанционного управления и приема сигнала делает такую машину весьма уязвимой даже не для противотанковых средств огневого поражения, не говоря уже о серьезных глушилках сигнала.

Впрочем, если допустить гипотетический сценарий, что в будущем таких машин много и они наступают волной, то их потери в общем-то могут оказаться несущественными с точки зрения использования большого кол-ва такого антиквариата в боевых действиях. По сути, такой концепт можно рассматривать как своеобразный расходный материал для определенных задач, где нежелательны потери подготовленных танкистов или для действий в условиях химического или радиационного заражения местности.

https://thedeaddistrict.blogspot.com/2021/03/remotely-controlled-chinese-type-69-tank.html – цинк

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