 

Свитолина впервые сыграет в полуфинале Miami Open. Ее соперницей станет первая ракетка мира

31.03.2021, 3:36, Новости дня
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Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№ 5 в рейтинге WTA) пробилась в полуфинал престижного “тысячника” Miami Open. В 1/4 финала турнира украинка в двух сетах победила Анастасию Севастову из Латвии (№ 57 в рейтинге WTA) –  6:3, 6:2, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Свитолина сначала отдала подачу сопернице, а затем взяла три гейма подряд, 3:1.

Севастовой удалось выровнять игру, сравняв счет по геймам 3:3. А вот на второй спурт украинки теннисистки из Латвии уже “не хватило”. Свитолина снова победила в трех геймах подряд, с первой попытки реализовав сет-пойнт, 6:3.

Во второй партии украинка сразу взяла подачу соперницы, а затем защитила свою, поведя 2:0. Такой номер Свитолина повторила и во второй раз, 4:0.

На своей подаче Севастова один гейм отыграла, а затем неожиданно взяла еще и подачу Свитолиной, 4:2. Украинка ответила тем же, забрал подачу Севастовой, 5:2.

В восьмом гейме второй партии Свитолина подавала на матч и сделала это более чем убедительно, отдав сопернице только один розыграш – 6:2 во втором сете и 2:0 в матче.

Into her first #MiamiOpen semifinal! *

The No.5 seed @ElinaSvitolina secures her spot after defeating Sevastova, 6-3, 6-2. pic.twitter.com/yo3lNPwW6y

— wta (@WTA) March 31, 2021

В полуфинале Miami Open Свитолина сыграет против первого номера Женской теннисной ассоциации Эшли Барти из Австралии. Соперницы между собой провели шесть поединков, Свитолина имеет преимущество 5:1. Но именно то единственное поражение Барти нанесла украинке в последнем их поединке в 2019 году, в статусе первой ракетки мира.

В четвертом круге соревнований Свитолина в трех сетах победила Петру Квитову (№ 10 в рейтинге WTA) из Чехии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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