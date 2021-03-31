Мнение: Машинист – профессия мирная



Очередь.

Встретил тут одноклассника на улице, мило поболтали. Серега, правда, учился не в моем классе, а в параллельном – но спустя 30 с лишним лет после школы такие мелкие детали уже как-то отходят на задний план. Так что перетерли кучу тем – он меня расспрашивал, «почему тебе что-то мало стали показывать по телевизору», я его – как там сейчас на железной дороге.

Серега – внешне такой облагороженный Валуев. В школе был лоботряс и хулиган, но после нее как-то быстро остепенился и твердо пошел по прямой. Как выяснилось, у лоботряса была четкая мечта с детства – он хотел быть машинистом! В принципе, наверно, мало детей об этом никогда не мечтали (включая девочек): всем нам в какой-то момент родители покупали модель железной дороги, или родители везли нас на поезде куда-то на море или к бабушке – тут-то и охватывало ребенка жгучее желание сидеть в кабине локомотива и дудеть в гудок – ту-ту!!

Другое дело, что обычно такие желания к малолеткам как приходят, так и уходят, сменяясь другими, не менее жгучими – стать летчиком, милиционером, космонавтом… А у Сереги – нет. Он поступил в железнодорожный техникум, отслужил в армии, успешно вернулся и закончил обучение, потом отработал сколько положено помощником машиниста и, наконец, добился цели: стал сам водить поезда! Рабочий путь у него развивался ровно и прямо, как стрела.

Мы с ним все эти 30 лет периодически сталкиваемся в нашем районе – то во дворе, то в магазине, то на улице. И он мне все время рассказывает об одном – как ему нравится работать на железной дороге машинистом. Причем рассказывает, собака, не о деньгах, не о положенных железнодорожникам льготах, а о том, что я сам себе всегда представлял, когда думал о том же: какой это кайф – мчаться по железке вперед и вперед, на бешеной скорости, и ты сидишь не как дурак в вагоне и смотришь вбок, где всё мелькает – нет, ты сидишь в самой первой, огромной и мощной машине, и смотришь ВПЕРЕД, как человек, и это такой восторг!

Я ведь тоже мечтал в детстве быть машинистом. И к железке я, как многие русские люди, неравнодушен на каком-то инстинктивном уровне. Иной раз прямо охватывает смутное, но стойкое желание – просто ехать, пусть даже в вагоне, и неважно куда – лишь бы далеко! Даже просто одни вокзалы как-то волнуют, навевают смутную тоску. С самолетами вот не так. С автомобилями – тоже, от тех и других немного мутит. Чистое счастье дороги – только на ж/д! Ну, во всяком случае, мне так кажется.

Ну и Серега такой. Правда, лет 15 назад он чуть не изменил любимой профессии… пойдя на повышение. Что было логично: начальство ж его ценило как отличного работника – вот и «выдвинуло». Отправили его в офис, с перспективами дальнейшего роста. Другой бы радовался, старался подняться повыше – тем более Сереге-то сам бог велел, он же москвич, все РЖД под боком.

Но мой одноклассник маялся, страдал – вообще, воспринимал свое повышение как опалу и ссылку, «бумажку перебирать поставили, гады, ненавижу!» И выдержал так всего пару лет. А потом поставил вопрос ребром: не хочу! Переводите меня обратно на линию, согласен даже снова начать с помощника! Только дайте снова водить поезда! Его вроде отпускать не хотели, грозились даже уволить, потом сулили скорое дальнейшее повышение и даже перевод с «Дороги» аж в само центральное РЖД (вообще предел мечтаний для карьеры) – но он стоял на своем. Ну и что делать – отпустили, и даже поставили снова машинистом. Серега стал опять счастлив.

Но это давно было, Серега уж и забыл, поди, про этот свой «карьерный» эпизод, как о дурном сне. В этот раз он мне рассказывал про своих дочек и о том, как он их любит по кино водить. У него две дочери, старшая и младшая, в обеих он, со своим зверским лицом, души не чает. Поспрашивал, какие сейчас фильмы, одобрил «Конек-Горбунок» – тут и вспомнил, что на прошлой неделе водил семейство на ВДНХ в выходные, там опять всех в кино, заодно стал расхваливать, как сейчас «на ВДНХ все красиво сделали! А какой там Океанариум! У-уууу!» Красочно все расписывал, мне аж самому захотелось на ВДНХ, посмотреть, что ж такое нынче (сто лет на ВДНХ не был).



Выставка “Мир тела”. Тела в разрезе.

И тут он еще вспоминает.

– Кстати! – говорит, – а ты эту выставку-то там не видел?

– Нет, – отвечаю. – Что за выставка?

– Ну как же. Эта… из человеческих тел, что ли… Там на нее народу…! Мы мимо шли – очередь стояла дикая! Я давно такой не видел. Прямо загибалась куда-то за угол, все стоят. Мы-то с дочками просто мимо шли, нам бы и в голову не пришло в такой стоять…

Я начал что-то смутно вспоминать… То ли я читал об этом в сетях, то ли корреспонденты мне звонили про какую-то выставку, просили прокомментировать…

– Постой-постой! – говорю я. – Выставка «Тело человека»?! Слышал! Там же какой-то скандал был. Депутаты ее требовали запретить, да! Так ты там был? Вот уж не думал, что такой ажиотаж…

– Да ты что! Еще какой! – радостно отвечает Серега. – Представляешь, мы в кино сходили, обратно идем – а они всё стоят! Я специально подошел к тем, кто уже подошел поближе к кассе, спросил – сколько стоите? А те говорят – да уже 2 с половиной часа. А им ведь еще стоять, они еще даже в помещение пока не зашли!

– Точно! – тут уж и я все вспомнил. – Так это та самая выставка, на которой экспонаты из частей трупов делают! Я читал! Ее вроде еще и попы просили запретить. Ты подумай… Во у нас народ, а? Готовы 3 часа простоять на морозе – лишь бы на куски покойников поглазеть! А еще про скопинского маньяка возмущались – кто ж, мол, этакую пакость смотрит…

И спрашиваю его с подначкой:

– Ну а вы-то чего не пошли? После Конька-Горбунка – в самый раз!

И тут Серега как-то лукаво улыбается, как будто я его удачно посмешил.

– Да мне-то зачем? Ты скажешь! Чтоб я пошел смотреть на части трупов?! Чего я там не видел? Ха-ха! Я этих «частей трупов» столько насмотрелся, да еще в таких видах, каких все эти люди ни на одной выставке ни в жисть не увидят.

Я тут слегка прибалдел от таких откровений. Начал быстро перебирать в уме – чего я про Серегу не знаю или забыл. Может, он в спецназе служил? В морге работал? Может, в Чечне воевал?! На что он намекает?

Ничего не вспомнил, спрашиваю осторожно:

– Э-ээээ… А где это ты успел столько на «части трупов» насмотреться?

А Серега смеется.

– Да ты что, Леха?! Забыл, что ли?! Я же МАШИНИСТОМ работаю! Знаешь, сколько у меня в год людей под поезд попадает? И ты б знал, откуда мне потом только не приходится эти самые «части трупов» отколупывать… Эх!

Работа машиниста повернулась для меня новой, неожиданной стороной. Что ни говори – романтичная профессия.