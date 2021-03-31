 

СМИ: Евросоюз может внести залог за освобождение из грузинской тюрьмы антироссийского радикала

31.03.2021, 2:54, Новости дня
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Евросоюз может внести залог в размере 40 тыс. лари (около 12 тыс. долларов) за освобождение из тюрьмы лидера антироссийских протестов в Грузии в июне 2019 года, председателя оппозиционного «Единого национального движения» Никанора Мелия, сообщили грузинские СМИ во вторник.

«Возможно, ЕС возьмет на себя выплату залога, хотя до сих пор Мелия против этого», – сообщили СМИ в связи с переговорами, которые проводит сейчас в Тбилиси между властями и оппозицией специальный представитель председателя Евросовета Шарля Мишеля Кристиан Даниэльссон.

Мелия взят под стражу 23 февраля этого года в рамках расследования дела о массовых антиправительственных выступлениях в Тбилиси в 2019 году из-за визита депутатов Госдумы, он призывал сторонников штурмовать парламент.

Большая часть оппозиции Грузии продолжает бойкотировать работу парламента. По итогам выборов осенью прошлого года получила 90 мандатов, а восемь оппозиционных партий, которые преодолели однопроцентный барьер, в целом – 60 мандатов. Шесть оппозиционных депутатов от двух партий уже вошли в парламент, остальные настаивают на новых выборах, называя прошедшие «сфальсифицированными». Но власти отказываются проводить новые выборы.



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