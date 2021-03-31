Чижов указал на озабоченность ЕС ослаблением влияния в мире

Постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов объяснил заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о сближении РФ и Китая тем, что «события в мире начинают происходить помимо» ЕС.

Чижов считает, что «речь идет скорее не об угрозах, а об озабоченности» Борреля таким положением. Чижов сказал, что «в известном смысле это отражение той концепции, которая сейчас все чаще вбрасывается в публичное пространство» – «теория второй холодной войны». В соответствии с ней «мир опять становится двухполярным»: РФ и Китай на одной стороне, США и Европа – на другой – передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24».

Напомним, Боррель заявил, что Россия и Китай объединяются, чтобы противостоять западному миру и снизить зависимость от него. По его словам, «китайско-российское сближение основано прежде всего на отказе от демократических ценностей и противодействии тому, что они считают «вмешательством» в свои внутренние дела».