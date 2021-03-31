 

Чижов указал на озабоченность ЕС ослаблением влияния в мире

31.03.2021, 2:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов объяснил заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о сближении РФ и Китая тем, что «события в мире начинают происходить помимо» ЕС.

Чижов считает, что «речь идет скорее не об угрозах, а об озабоченности» Борреля таким положением. Чижов сказал, что «в известном смысле это отражение той концепции, которая сейчас все чаще вбрасывается в публичное пространство» – «теория второй холодной войны». В соответствии с ней «мир опять становится двухполярным»: РФ и Китай на одной стороне, США и Европа – на другой – передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24».

Напомним, Боррель заявил, что Россия и Китай объединяются, чтобы противостоять западному миру и снизить зависимость от него. По его словам, «китайско-российское сближение основано прежде всего на отказе от демократических ценностей и противодействии тому, что они считают «вмешательством» в свои внутренние дела».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.03 / “Все смелее беру на руки малыша”. Фролова поделилась снимком из роддома

23.01 / «Играть первую скрипку» – США будут использовать сотрудничество как инструмент власти

28.10 / Фонд «Лига избирателей» внесен в реестр НКО-иноагентов

04.03 / В “Лекхиме” назвали окончательную эффективность китайской вакцины от коронавируса, которую заказала Украина

06.08 / Напавший на прихожан в московском храме получил 1,5 года колонии

10.09 / Раскрыто дело об убийстве балерины Большого театра

15.12 / Путин поздравил Грызлова с юбилеем

04.09 / Конгрессмены от обеих партий призвали Помпео встать на сторону народа Беларуси

25.06 / Собчак понадобилась операция после перелома носа

21.10 / Верещук: Я не собираюсь возвращаться в Раву-Русскую. Киев – конечная станция

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)