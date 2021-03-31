Брат президента Гондураса осужден в США на пожизненный срок

Суд в Нью-Йорке приговорил Хуана Антонио Эрнандеса, который является братом президента Гондураса, к пожизненному заключению по делу о незаконном обороте наркотиков, сообщают информационные агентства.

Минимальный срок, который грозил Эрнандесу – 40 лет тюрьмы, но суд поддержал сторону обвинения, которая требовала пожизненного заключения. У Эрнандеса также решено изъять имущество на 138 млн долларов. Еще до объявления приговора президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес сообщил в соцсетях, что ждет «удручающих новостей». Он отметил, что что показания основного свидетеля обвинения были признаны ложными.

В американской прокуратуре заявляли, что к попыткам ввезти наркотики в США может быть причастен и сам президент Гондураса, который, как утверждается, получал взятки от наркоторговцев и даже направлял военных охранять нарколаборатории, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.