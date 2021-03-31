В Германии рекомендовали вакцинировать AstraZeneca только лиц старше 60 лет

Вакцину от коронавируса производства британско-шведской компании AstraZeneca стоит вводить только гражданам старше 60 лет, считают специалисты фармрегулятора Германии.

Рекомендации даны «на основе имеющихся данных о появлении редких, но очень тяжелых тромбоэмболических побочных эффектов» у молодых вакцинированных, передает немецкий телеканал NTV.

Рекомендации по получению второй дозы вакцины AstraZeneca лицами моложе 60 лет регулятор планирует дать к концу апреля, уточняется в сообщении.

Напомним, в Германии после применения вакцины AstraZeneca выявлено более 30 случаев тромбоза.

Ранее сообщалось, что власти Берлина в качестве меры предосторожности вновь приостановили использование вакцины AstraZeneca, хотя тяжелых побочных эффектов после вакцинации препаратом в столице Германии не зарегистрировано.

Берлинские клиники Charite и Vivantes приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca женщин моложе 55 лет на фоне новых сообщений о тромбозах синусов мозговой оболочки.

Тем временем вакцина против коронавируса англо-шведской компании AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне появившихся сообщений об обнаружении тромбов у получивших вакцину.

Так, 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. До этого в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.

На этом фоне ряд стран, в том числе Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго (ДРК), Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды и Норвегия, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве, Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр.