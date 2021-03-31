«Российских хакеров» обвинили в краже тысяч писем Госдепа

Американские СМИ утверждают, что в 2020 году «российские хакеры» получили доступ к тысячам электронных писем сотрудников Госдепа.

Жертвами хакеров стали сотрудники бюро Госдепа по делам Европы и Евразии и бюро по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона. Не сообщается, попала ли к хакерам какая-то секретная информация и была ли атака частью инцидента с SolarWinds, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

Напомним, через подмену кода продукции SolarWind, установленной на 18 тыс. компьютеров, киберпреступники получили доступ к данным Госдепа, Пентагона, министерств торговли, юстиции, финансов, внутренней безопасности США и ряда других. Всего, по данным компании Microsoft, атаке подверглось более 40 структур.