Почти 30 организаций США раскритиковали нападки Байдена на Россию

В США 27 организаций подвергли критике главу американского государства Джо Байдена из-за его высказываний в адрес России.

В их заявлении говорится, что они выступают за «дипломатию, контроль над вооружениями, разоружение и мир». В связи с этим организации сильно встревожены «негативным обменом мнениями между лидерами» РФ и США, учитывая, что у двух стран «находится более 90% ядерных боеголовок мира», передает ТАСС со ссылкой на Hill.

«Как американцы мы призываем администрацию Байдена решительно вести переговоры по ядерным вооружениям с российским правительством», – заявили организации, среди которых есть и те, что выступают в поддержку левых убеждений. Байдена призвали «выполнить взятое на себя обязательство», по которому «дипломатия снова в центре внешней политики».

По мнению организаций, Байден должен вести «конструктивные двусторонние переговоры», чтобы избежать «гонки ядерных вооружений». Глава организации «Прогрессивные демократы Америки» Алан Мински заявил, что «рядовые члены прогрессивной базы Демократической партии не заинтересованы в воинственной внешней политике в отношении Путина или России». Он отметил, что мир и международное сотрудничество помогут «оправиться от прошлогодней катастрофы в сфере здравоохранения и экономики». По его словам, нельзя «переносить бряцание оружием холодной войны, не говоря уже о балансировании на грани ядерной войны».

В середине марта Байден позволил себе личные выпады в адрес президента РФ Владимира Путина. Путин ответил на резкий выпад со стороны Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. Также российский лидер предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире.

Москва вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.