Макрон, Меркель и Путин провели переговоры. Россию призвали взять обязательство по прекращению огня на Донбассе

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Российской Федерации Владимир Путин поздно вечером 30 марта провели совместную видеоконференцию, сообщает Елисейский дворец.

Во время видеоконференции они, среди прочего, обсудили ситуацию на востоке Украины.

“Была подчеркнута необходимость того, чтобы Россия взяла на себя твердое обязательство по стабилизации режима прекращения огня в Украине и выработке путей выхода из кризиса в соответствии с Минскими договоренностями”, – говорится в сообщении Елисейского дворца.

На сайте правительства Германии отмечается, что при обсуждении Украины Меркель и Макрон призвали к проведению переговоров в нормандском формате по реализации Минских договоренностей.

В Кремле заявили, что во время обсуждения войны на Донбассе Путин “подчеркнул важность выполнения киевскими властями всех ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и урегулированию правовых аспектов особого статуса Донбасса”.

“С российской стороны выражена серьезная озабоченность в связи с провоцируемой Украиной эскалацией вооруженного противостояния на линии соприкосновения и фактическим отказом от выполнения согласованных в июле 2020 года в контактной группе дополнительных мер по усилению режима прекращения огня. Политсоветники лидеров продолжат совместную работу”, – говорится в сообщении Кремля.

Среди других тем, которые обсуждались во время конференции, – борьба с пандемией, ситуация в Беларуси, Ливии и Сирии, отношения России с ЕС, а также отравление российского оппозиционера Алексея Навального.

Разговор лидеров России, Франции и Германии анонсировали 29 марта. При этом сегодня спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Путин не планирует разговор с украинским президентом Зеленским.

Спикер МИД Украины Олег Николенко, комментируя анонсированную видеоконференцию, отметил, что вопросы урегулирования ситуации на Донбассе должны рассматриваться только с участием Украины.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров “Нормандской четверки”. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло.

12 января 2021 года в Берлине состоялись первые в этом году переговоры советников лидеров “Нормандской четверки”. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам встречи заявил, что “похвастаться нечем”.

Глава украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил о подготовке встречи лидеров “Нормандской четверки” в апреле, но в Кремле это опровергли.

9 марта Зеленский заявил, что если саммит не состоится, он готов встретиться с лидерами “Нормандской четверки” – Меркель, Макроном и Путиным – по отдельности.

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