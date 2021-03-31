Мнение: Будни силовиков…

Как уверенно и смело силовики били горожан во время мирных митингов в январе-феврале. Как решительно один из них, который до сих пор так и не установлен, ударил ногой женщину…

И как те же самые силовики растерялись, когда отморозок-одиночка забаррикадировался в доме и открыл по ним стрельбу и бросил две гранаты. Пришлось применить даже гранотемет и ликвидировать дом вместе с 61-летним преступником…

В МВД уточнили, что убитый подозревался в незаконном хранении оружия, из-за чего к нему и пришли правоохранители. «Полицейские предъявили жене подозреваемого постановление суда о проведении осмотра жилого помещения и вошли на участок. В этот момент из окна дома мужчина открыл стрельбу и бросил гранаты».

Страшно подумать, сколько могло быть жертв, если бы преступник оказался более подготовленным… Хвала Всевышнему, пронесло, обошлось без жертв среди мирных граждан…

Фотография отсюда

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