 

Мнение: Будни силовиков…

31.03.2021, 1:28, Разное
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Как уверенно и смело силовики били горожан во время мирных митингов в январе-феврале. Как  решительно один из них, который до сих пор так и не установлен, ударил ногой женщину…

И как те же самые силовики растерялись, когда  отморозок-одиночка  забаррикадировался в доме и открыл по ним стрельбу и бросил две гранаты. Пришлось применить даже гранотемет и ликвидировать дом вместе с 61-летним преступником…

В МВД уточнили, что убитый подозревался в незаконном хранении оружия, из-за чего к нему и пришли правоохранители. «Полицейские предъявили жене подозреваемого постановление суда о проведении осмотра жилого помещения и вошли на участок. В этот момент из окна дома мужчина открыл стрельбу и бросил гранаты».

Страшно подумать, сколько могло быть жертв, если бы преступник оказался более подготовленным… Хвала Всевышнему, пронесло, обошлось без жертв среди мирных граждан…

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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