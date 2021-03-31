Специалисты начали изучать возможность вакцинации беременных от коронавируса

Специалисты приступили к изучению вопроса вакцинирование беременных от коронавируса, тем, кто только планирует беременность, рекомендуется привиться заблаговременно, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире программы «Док-ток» на «Первом канале».

«Сейчас только в мире начинается (изучение информации о влиянии вакцин от коронавируса на беременных – прим. ВЗГЛЯД), в том числе у нас, подходим к формату использования вакцины во время беременности. Исследования по репродуктивной токсичности у нас на этих (вакцинных – прим. ВЗГЛЯД) платформах проведены», – рассказал он. Об этом информирует ТАСС.

Мурашко уточнил, что специалисты рекомендуют прививаться планирующим беременность, так как «в третьем триместре пациентки часто заболевают тяжело, поэтому целесообразно до наступления беременности планировать, пройти вакцинацию. Это обезопасит вас и вашего будущего ребенка».

Ранее инфекционист назвал беременность и кормление грудью основными противопоказаниями к вакцинации от COVID.