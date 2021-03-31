 

Берлин и Париж оценили процесс допуска «Спутника V» в ЕС

31.03.2021, 1:06, Новости дня
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Пресс-служба кабмина Германии и Елисейский дворец прокомментировали процесс допуска российской вакцины «Спутник V» от коронавируса в ЕС.

Берлин заявил, что оценка вакцины «проводится по тем же самым нормам, которые применяются и к другим вакцинам». Париж подчеркнул, что «рассмотрение должно происходить на основе тех же норм», которые Европейское агентство лекарственных средств «использует в отношении каждой вакцины», передает ТАСС.

Тем временем глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан, комментируя ситуацию с вакциной AstraZeneca, заявил: «Это, без вопросов, удар – что одна из имеющихся у нас вакцин в эту пандемию для определенной возрастной группы представляет повышенный риск», – передает РИА «Новости».

Кроме того, по итогам переговоров президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Елисейском дворце заявили, что урегулирование кризиса в Донбассе должно происходить в соответствии с Минскими соглашениями. При этом Париж и Берлин считают, что «Россия должна решительным образом участвовать в стабилизации режима прекращения огня на Украине». Германия заявила, что «в контексте Белоруссии канцлер ФРГ и французский президент высказались на национальный инклюзивный процесс диалога и за свободные выборы».

Напомним, Путин, Меркель и Макрон провели переговоры в формате видеоконференции. Они обсудили ситуацию в Донбассе и поставки «Спутника V» в ЕС. В Германии после применения вакцины AstraZeneca выявлено более 30 случаев тромбоза. В Германии рекомендовали вакцинировать AstraZeneca только лиц старше 60 лет.



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