Россиянин Никитин в суде США признал вину в сговоре о нарушении санкций

Гражданин РФ Олег Никитин в американском суде признал вину в сговоре с целью нарушения санкций США, ему грозит до пяти лет тюрьмы, сообщила федеральная прокуратура Южного округа штата Джорджия.

В заявлении прокуратуры утверждается, что житель России в обход рестрикций США пытался помочь доставить в Россию турбину для платформы для глубоководного бурения, передает ТАСС.

Напомним, по версии минюста США, Никитин, глава питерской компании KS Engineering, и его сотрудник Антон Черемухин хотели купить в США за 17,3 млн долларов газовую турбину Vectra-40G, которая попадает под санкции, для чего вступили в сговор с руководителем зарегистрированной в Италии компании GVA International Oil and Gas Services Габриэле Виллоне, работником этой организации Бруно Капарини и главой американской компании World Mining and Oil Supply Дали Багру.