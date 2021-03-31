«Его контролирует вездесущий старикашка Байден»

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31.03.2021, 0:58, Разное
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Пригожин отказался от иска к Навальному о защите чести и достоинства.

Бизнесмен Евгений Пригожин отказался от исковых требований о защите чести и достоинства к Алексею Навальному в связи с тем, что политик «настаивает на своей непричастности к каналу «Навальный Live»». Об этом сообщает пресс-служба компании «Конкорд» на своей странице «Вконтакте».

Такое решение было принято после заседания Люблинского районного суда, где и рассматривались иски против Навального и его соратника Владимира Милова «за несоответствующие действительности оскорбительные высказывания, распространенные на ютуб-канале «Навальный Live»», заявили в пресс-службе. «В ходе прошлых заседаний представитель Навального не единожды на полном серьезе утверждал, что его клиент не имеет никакого отношения к каналу», — рассказали представители компании «Конкорд», добавив, что после этого они направили запрос в местное представительство компании Google с целью установить владельца канала, однако «вразумительного ответа не последовало».

Как сообщили в «Конкорде», теперь по иску в полном объеме должен отвечать Милов, с чем суд и согласился. Заседание отложили до 12 апреля. Сам Пригожин заявил, что владельца канала «Навальный Live» будут искать правоохранительные органы:„

«Но не исключено, что контролируют Навального и занимаются ютуб-каналом, возможно, даже не спецслужбы США, а вездесущий старикашка Байден или его сын», — уверил бизнесмен.

Пригожин подал иск из-за видеоролика «Путин, ГРУ и Новичок. Ад в регионах. Забастовки в Беларуси», который был опубликован на YouTube-канале «Навальный Live» 15 октября 2020 года. Бизнесмен потребовал возмещения морального вреда от Навального и Милова в размере по пять млн рублей.

Это не единственный иск Пригожина к Навальному — в октябре прошлого года бизнесмен пожаловался на слова политика в твиттере о некачественных поставках еды в детские сады и школы. ««Повар Путина» Пригожин прислал нам млн рублей. Мы думали: вернуть или отправить на благотворительность? Решили, что тошнит даже от мысли, что на нашем счете лежат деньги, заработанные на поставках тухлятины в детские сады и школы, поэтому отправили ворюге его перевод обратно», — написал тогда политик.

Истец попросил суд признать высказывания Навального «недостоверными и порочащими честь и достоинство» и оценил причиненный ему моральный вред в пять млн рублей.

Источник: Новая газета



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