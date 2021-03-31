Словацкий кризис из-за “Спутника V”. Президент приняла отставку премьер-министра

Президент Словакии Зузана Чапутова приняла отставку премьер-министра Игора Матовича. Это значит, что его правительство тоже уходит в отставку. Об этом 30 марта сообщил RTV Slovenija.

Также она поручила министру финансов Эдуарду Хегеру сформировать новое правительство. Как отмечает RTV Slovenija, Хегер уже давно упоминается как возможный преемник предыдущего премьер-министра.

28 марта Матович заявил, что уйдет в отставку для урегулирования коалиционного кризиса, который начался из-за закупки российской вакцины от коронавирусной инфекции “Спутник V”.

Политический кризис в Словакии начался 1 марта, когда Матович и министр здравоохранения Марек Крайчи (оба – из партии “Обычные люди”) встретили первые поставки вакцины “Спутник V” в аэропорту Кошице. Партии “Для людей” и “Свобода и солидарность” выступили против закупки и потребовали отставки главы минздрава, пригрозив выходом из коалиции.

11 марта Крайчи уволился, а через три дня по итогам переговоров с членами коалиции лидер партии “Для людей” Вероника Ремишова заявила, что видит два выхода из сложившейся ситуации: досрочные парламентские выборы или немедленная отставка Матовича и вице-премьера, министра экономики Словакии Рихарда Сулика (представитель партии “Свобода и солидарность”).

Сулик потребовал отставки Матовича, а последний 21 марта сказал, что уволится, если будет выполнен ряд условий. Кроме прочего, Матович потребовал увольнения Сулика и министра юстиции Марии Коликовой (партия “Для людей”). Сулик подал в отставку 22 марта, через несколько дней его партия заявила о выходе из коалиции.

Словакия второй в Европейском союзе после Венгрии получила российскую вакцину “Спутник V” (вакцинация российским препаратом в Венгрии началась 11 февраля). Словакия закупила у РФ 2 млн доз препарата.

Вакцинация препаратом от COVID-19 “Спутник V” в Словакии пока не началась.

Хотя препарат не одобрен Европейским агентством по лекарственным средствам для использования в ЕС, его зарегистрировало Нацагентство Словакии, занимающееся сертификацией лекарственных препаратов.

Вакцина “Спутник V”, разработанная центром имени Гамалеи, была зарегистрирована в России 11 августа прошлого года. Президент России Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. По данным Российского фонда прямых инвестиций, на 26 марта препарат “Спутник V” одобрили для использования в 57 странах.

В то же время вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. Международный журнал The Lancet писал об эффективности на уровне 91,6%.

При этом ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.

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