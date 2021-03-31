 

Суд освободил от ответственности фигуранта дела о хищениях в оборонке

31.03.2021, 0:54, Новости дня
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Высший антикоррупционный суд освободил от ответственности бывшего топ-чиновника “Укроборонпрома” Виталия Жукова, подозреваемого по делу о махинациях с поставками контрабандных запчастей на заводы “Укроборонпрома”. Об этом говорится в постановление ВАКС от 26 марта

Жукова освободили от ответственности в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности.

Также суд постановил закрыть уголовное производство от 27 января 2021, в котором Жукову сообщили о подозрении.

25 февраля 2019-го журналисты Bihus.info опубликовали расследование, в котором обвинили Жукова, бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского, его сына Игоря и тогдашнего директора “Укроборонпрома” Павла Букина в хищениях в оборонном комплексе Украины.

Согласно расследованию, сын тогдашнего замсекретаря СНБО и его партнеры организовали поставки контрабандных российских деталей для военной техники. При этом государственные оборонные предприятия “Укроборонпрома” покупали эти детали у фирм-прокладок по ценам, завышенным в несколько раз.

Это расследование стало причиной отставки Олега Гладковского и увольнения ряда руководителей предприятий концерна “Укроборонпром”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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