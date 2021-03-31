Карельский историк Дмитриев подал жалобу в ЕСПЧ на приговор, который увеличил его срок на 10 лет

Историк Юрий Дмитриев, глава карельского отделения международного исторического и правозащитного общества “Мемориал”, подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на приговор по делу о насильственных действиях сексуального характера над его приемной дочерью, сообщает 30 марта пресс-служба “Мемориала”.

В сентябре прошлого года Верховный суд Карелии приговорил Дмитриева к 13 годам колонии, на апелляции увеличив срок заключения на десять лет.

В жалобе в ЕСПЧ юристы заявляют о нарушении статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (право на справедливое судебное разбирательство), статьи 7 (наказание исключительно на основании закона), статьи 8 (право на уважение частной и семейной жизни) отдельно и в совокупности со статьей 18 (пределы использования ограничений в отношении прав).

“Предвзятость суда проявили многочисленные нарушения, допущенные в ходе разбирательства. В методах, которыми велось следствие и сбор доказательств по делу, присутствуют все признаки намеренной фабрикации обвинений”, – подчеркнули в “Мемориале”.

В декабре 2016 года Дмитриева арестовали и поместили в СИЗО по подозрению в распространении детской порнографии. В январе 2018-го историка отпустили под подписку о невыезде. Дмитриев утверждал, что фотографировал 11-летнюю дочь обнаженной для контроля ее развития и отчета перед органами опеки.

5 апреля 2018 года Петрозаводский городской суд оправдал Дмитриева. Прокуратура требовала приговорить правозащитника к девяти годам колонии строгого режима.

14 июня того же года Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор. Дмитриева задержали снова, позднее его арестовали. Следком РФ предъявил Дмитриеву обвинения в сексуальном насилии над приемной дочерью – так обвинение квалифицировало прикосновения к телу ребенка, которые сам Дмитриев объяснял необходимым уходом за девочкой. Его также лишили опеки над приемной дочерью.

22 июля 2020 года Петрозаводский городской суд признал Дмитриева виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери и приговорил к 3,5 годам колонии. С учетом времени, проведенного в СИЗО, историк должен был выйти на свободу в ноябре.

В сентябре 2020 года Верховный суд Карелии пересмотрел приговор и назначил Дмитриеву 13 лет колонии строгого режима. В феврале 2021 года кассационный суд оставил приговор в силе.

Дмитриев не признает себя виновным ни по одному из предъявленных обвинений, объясняя действия, вмененные ему в качестве развратных и насильственных, родительским уходом за ребенком, который после детского дома имел целый ряд проблем со здоровьем и нуждался в повышенном внимании, контроле физического развития и состояния здоровья, родительской помощи в бытовых ситуациях. В деле есть медицинские справки, которые подтверждают явный дефицит веса (более 30%), проблемы с развитием внутренних органов, а также энурез у дочери. В деле также было две экспертизы, которые подтвердили, что Дмитриев не страдает педофилией.

Историк известен тем, что в 1997 году обнаружил в лесном урочище Сандармох место расстрела и захоронения более 9 тыс. человек во время сталинского террора. Соратники Дмитриева считают, что его преследуют карельские силовики за многолетнюю работу по восстановлению памяти о жертвах политических репрессий, идущую вразрез с официальной оценкой исторических событий.

Правозащитный центр “Мемориал” признал историка политзаключенным.

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