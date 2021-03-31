 

В Росгвардии рассказали о состоянии раненного в Мытищах спецназовца

31.03.2021, 0:12, Новости дня
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Спецназовец, получивший ранение во время штурма коттеджа в Мытищах, находится в ЦРБ Лобни, его жизни ничего не угрожает, сообщила пресс-служба Росгвардии.

«Раненный в результате спецоперации сотрудник Росгвардии доставлен в ЦРБ Лобни, где ему оказана вся необходимая квалифицированная медицинская помощь. В настоящее время его переводят в Главный военный клинический госпиталь Росгвардии. Жизни и здоровью сотрудника ничего не угрожает», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».

В настоящее время силовики начали покидать место перестрелки. Несколько автомобилей спецназа и полиции уехали с места оцепления.

Ранее сообщалось, что в коттедже, где забаррикадировался стрелок, начался пожар. По предварительным данным, мужчина погиб, однако пожар пока не тушат, поскольку в доме могут находиться взрывчатые вещества и гранаты.

Напомним, Ммужчина в подмосковном поселке Вешки в городском округе Мытищи установил баррикады и открыл огонь по сотрудникам Росгвардии. В ГСУ СК по Московской области сообщали, что мужчина на данный момент еще не задержан, он оставался в доме один.

В ходе спецоперации против устроившего стрельбу мужчины один спецназовец был ранен. Хозяин коттеджа применил против силовиков не менее 20 гранат.



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