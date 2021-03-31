Австрийская врачебная палата поддержала закупку «Спутника V»

Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» является безопасным и действенным средством, закупка препарата поможет преодолеть нехватку вакцин, сообщил председатель австрийской врачебной палаты Томас Секереш.

«Очень приятно, что многократные призывы австрийской врачебной палаты закупить дополнительные вакцины от COVID были услышаны», – передает его слова РИА «Новости».

Секереш отметил, что лишь благодаря закупке вакцин удастся преодолеть пандемию. «Я хочу лично поздравить канцлера [Австрии Себастяна] Курца с таким промежуточным результатом переговоров и рекомендую закупку», – добавил он.

Напомним, Курц заявил, что Австрия планирует в апреле закупить у РФ 1 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». До этого он призывал Европейское агентство лекарственных средств (EMA) скорее зарегистрировать в ЕС российскую вакцину от коронавируса.

Между тем ЕК предупредила Австрию об «ответственности» за применение «Спутника V».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что планы Австрии по закупке российской вакцины от коронавируса «Спутник V» разрушают миф об агрессивной РФ и необходимости ее международной изоляции.