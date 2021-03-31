Сборная РФ по футболу проиграла команде Словакии

Матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными Словакии и РФ завершился поражением российских футболистов.

Игра состоялась в Трнаве без зрителей и завершилась со счетом 1:2. Голы за сборную Словакии забили Милан Шкриньяр и Роберт Мак. У россиян отличился Марио Фернандес, получивший российское гражданство в 2016 году, передает ТАСС.

Напомним, сборная РФ одержала победы над командами Словении и Мальты. В группе H сборная РФ занимает второе место, у нее шесть очков, Словакия – третье (пять очков). Лидирует в группе Хорватия (шесть очков). Следующий матч сборная РФ проведет 1 сентября дома против команды Хорватии.