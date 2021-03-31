 

Сборная РФ по футболу проиграла команде Словакии

31.03.2021, 0:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными Словакии и РФ завершился поражением российских футболистов.

Игра состоялась в Трнаве без зрителей и завершилась со счетом 1:2. Голы за сборную Словакии забили Милан Шкриньяр и Роберт Мак. У россиян отличился Марио Фернандес, получивший российское гражданство в 2016 году, передает ТАСС. 

Напомним, сборная РФ одержала победы над командами Словении и Мальты. В группе H сборная РФ занимает второе место, у нее шесть очков, Словакия – третье (пять очков). Лидирует в группе Хорватия (шесть очков). Следующий матч сборная РФ проведет 1 сентября дома против команды Хорватии.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.10 / Пандемия подпитывает страсть россиян к «тихой охоте»

16.08 / Санников: Если Украина признает Лукашенко, это будет серьезный просчет. Признание – это показатель диктатуры

01.02 / Новый 650-сильный Corvette Z06 C8 дебютирует в июле

02.09 / Создатели “Игры престолов” снимут сериал по трилогии Лю Цысиня

08.07 / В деле о золоте скифов поставили под сомнение объективность судьи

03.10 / Врач Трампа рассказал о его состоянии

18.07 / Глава Окружного админсуда Киева: Мне никто не вручал никаких подозрений

16.01 / “Многие обеспокоены слухами”. WhatsApp отложил дату начала действия новых правил конфиденциальности

06.09 / В Беларуси 5 сентября задержали 91 митингующего

03.07 / Киев и девять областей не могут смягчать карантин – Минздрав

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)