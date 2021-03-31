Минздрав не рассчитывает на создание украинской вакцины от коронавируса – Ляшко

Министерство здравоохранения Украины не рассчитывает на создание отечественной вакцины против коронавируса. Об этом в интервью hromadske 30 марта заявил заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

“Мы больше рассчитываем на вакцины, которые прошли третью стадию клинических исследований и квалифицированные ВОЗ”, – сказал он.

По словам Ляшко, группа украинских ученых провела “определенные исследования” рекомбинантной вакцины. Государство их поддержало, но проводить дальнейшие исследования ученые могут только с фармкомпаниями. По данным Ляшко, компании требуют публикации в научном журнале о препарате.

Главный санврач заявил, что разработка украинской вакцины есть, но как она будет “финализирована” – неизвестно. Минздрав и правительство не получали информации от разработчиков.

20 октября 2020 года президенту Украины Владимиру Зеленскому представили результаты доклинических испытаний “оригинального украинского кандидата в вакцины” от коронавирусной инфекции COVID-19. В Офисе президента заявляли, что “кандидат оригинальной украинской вакцины создается на основе уникального подхода”.

Один из разработчиков вакцины Михаил Фаворов заявлял в октябре, что она может быть создана через 9–12 месяцев. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов говорил, что стоимость разработки вакцины может обойтись в 100–150 млн грн.

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