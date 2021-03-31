Парижский суд встал на сторону РФ по делу об активах в Крыму, Порошенко подал иск против МВД, в Раде прошло бурное заседание. Главное за день

Суд в Париже встал на сторону России по иску “Ощадбанка” об убытках из-за аннексии Крыма

Парижский апелляционный суд, однажды уже отклонивший апелляцию РФ по делу об активах украинского “Ощадбанка” в Крыму на сумму $1,3 млрд, теперь решил, что у Арбитражного суда не было юрисдикции для рассмотрения этого спора, заявили в российском минюсте.

“Ощадбанк” планирует немедленно обжаловать это решение.

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В Верховной Раде прошло внеочередное заседание

На заседании парламента, ради которого нардепы вернулись с карантина, Рада приняла восемь законов, пять проектов и ряд постановлений.

В частности, Рада потребовала от России прекратить боевые действия на Донбассе (ОПЗЖ не дала ни одного голоса), сделала шаг к введению налоговой амнистии, разблокировала проведение большой приватизации, приняла законопроект о выплате по 8 тыс. грн помощи в “красных” зонах, приравняла цифровые паспорта к обычным и назначила выборы мэра Харькова.

Заседание прошло не совсем мирно – пятый президент Украины Петр Порошенко и нардепы от “Слуги народа” Сергей Швец и Максим Бужанский устроили дискуссию о том, что лучше: пожимать руку президенту РФ Владимиру Путину или заглядывать ему в глаза.

А нардеп от “Европейской солидарности” Ирина Геращенко заявила, что Швец пришел на заседание пьяным, и попросила Нацполицию взять пробу на алкоголь. Швец обвинения отрицает.

Кроме того, нардеп от “Европейской солидарности” Виктория Сюмар прямо с трибуны парламента дважды назвала Путина “х…йлом”.

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Протесты под Офисом президента: последствия

Помимо прочего, Рада сегодня поддержала постановление об осуждении событий во время акции под Офисом президента 20 марта. Нардепы также поручили правоохранителям изучить обстоятельства, сопровождавшие акцию протеста, на предмет организации или участия в протесте любых политических партий Украины или связанных с ними лиц.

Глава Нацполиции Игорь Клименко, выступая в Раде, заявил, что подозрения вручили семи участникам акции. При этом директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко говорил, что о подозрении сообщили 10 людям. На задержанного сразу после акции Владислава Стафийчука (Влада Сорда), кроме подозрения в хулиганстве, составили админпротокол – правоохранители заявили, что он подделал орден Богдана Хмельницкого III степени.

Клименко сообщил также, что свастика на здании ОП появилась уже после окончания акции. Правоохранители установили, кто ее нарисовал.

Порошенко подал иск о защите чести и достоинства против Министерства внутренних дел и заместителя главы МВС Антона Геращенко – тот заявлял, что Порошенко является заинтересованным лицом в провокациях под ОП. Государственное бюро расследований не установило фактов призывов политиков или депутатов к погромам на акции у Офиса президента.

Лидеры нескольких стран инициировали Международный договор о пандемии COVID-19

Президенты более 10 стран мира, в том числе Украины, вместе с главами Всемирной организации здравоохранения и Европейского совета инициировали Международный договор о пандемии COVID-19, чтобы обеспечить равноправный доступ к вакцинам от коронавируса.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что система здравоохранения Украины “справляется с нагрузкой” и выдержит 24 тыс. новых больных ежедневно. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, Украину терроризирует “британский” штамм коронавируса.

Минздрав планирует вакцинировать до конца года 60% взрослых украинцев, но пока что в стране привито около 213 тыс. человек, из них завершили вакцинацию (получили обе дозы) два человека.

Ряд стран ввел санкции против России, Беларусь – против всех

Канада и Австралия ввели санкции против граждан и компаний России из-за строительства Крымского моста. Северная Македония, Черногория, Албания, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Украина присоединились к европейским санкциям против российских чиновников в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального.

Александр Лукашенко запретил ввозить товары из стран, которые ввели против него и его соратников санкции. За последний год санкции против белорусских должностных лиц за фальсификации выборов и насильственное подавление мирных протестов вводили США, Великобритания, Канада, страны Евросоюза, а также кандидаты в члены Евросоюза, члены Европейской ассоциации свободной торговли и Украина.

Промежуточные выборы в Украине

На довыборах в Раду в Донецкой области, по данным ЦИК после обработки 100% протоколов, победил мэр Доброполья Андрей Аксенов, у которого может быть российский паспорт и который, по словам местных жителей, организовывал “референдум ДНР” в поселке Новодонецкое.

По словам главы СБУ Ивана Баканова, правоохранители “занимаются” Аксеновым.

В округе в Ивано-Франковской области, где также проходили довыборы, лидирует спортсмен Василий Вирастюк. ЦИК остановил подсчет голосов в округе и внес изменения в состав окружной избирательной комиссии.

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