Яценюк: Зеленскому нужно очень серьезно готовиться к разговору с Байденом

Президенту Украины Владимиру Зеленскому и его офису необходимо серьезно готовиться к разговору с американским лидером Джо Байденом. Об этом в эфире канала “Украина 24” заявил экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

“У нас не так все хорошо с друзьями, и США являются партнерами и друзьями Украины. И то, что [советник президента США] Джейк Салливан провел разговор с [главой Офиса президента Украины] Ермаком, – это хорошо. Вообще Джейк Салливан был в Киеве, мы встречались, он был советник тогда еще вице-президента США Байдена, он хорошо знает о том, что такое Украина и какие проблемы есть в Украине”, – отметил он.

Яценюк подчеркнул, что Салливан – не просто советник президента США, а советник президента США по вопросам нацбезопасности.

“В американской иерархии это одна из ключевых фигур, которая принимает и предлагает решения президенту США по поводу самых значимых геополитических вещей. Он, кстати, с Энтони Блинкеном, который является госсекретарем США, недавно проводил разговор с Китаем. Это очень значимая фигура”, – добавил экс-премьер.

Яценюк подчеркнул, что, во-первых, наличие у Украины диалога с американцами – это уже хорошо.

“Второе – пока что звонок Зеленского и Байдена не состоялся, но он состоится. Третье – Зеленскому и его администрации нужно серьезно готовиться к этому звонку. Именно поэтому такие предыдущие разговоры, которые уже состоялись с госсекретарем, министром обороны и сейчас советников по нацбезопасности, – это очень четкие месседжи, что американцы хотят услышать в ответ от Украины”, – отметил он.

По словам Яценюка, первое, что власти США уже заявили во время общения с украинскими властям, – это то, что Штаты поддерживают территориальную целостность Украины.

“Когда Россия напала на Украину, американцы были первыми, кто восстал вместе с Украиной против России. Они были первыми, кто ввел санкции как по Крыму, так и по Донецку и Луганску. Они был первыми, кто протянул руку финансовой помощи. Они были первыми, кто прислал в Украину военных, чтобы тренировать украинское войско. Они были первыми, кто поставлял летальное и нелетальное оружие для украинской армии. Они были первыми для того, чтобы сконцентрировать весь мир и европейцев – потому что европейцы иногда блудят в отношениях с Россией, слишком сильное влияние РФ”, – считает экс-премьер.

Он уверен, что именно благодаря американцам Украина сейчас имеет возможность оборонять свою страну.

“Кроме украинской армии, никто Украину не защитит. Но именно американцы дают возможность, чтобы украинская армия была еще сильнее, чтобы по украинским улицам не ездили российские танки. Вот почему Украине нужно сотрудничество с США против России”, – подчеркнул Яценюк.

29 марта состоялся телефонный разговор Салливана и Ермака, во время которого они обсудили реформы в Украине, борьбу с дезинформацией, вопрос территориальной целостности Украины и другое.

Байден вступил в должность президента США 20 января. Его администрация последовательно поддерживает Украину. Байден после инаугурации неоднократно высказывал свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, в том числе в разговоре с Путиным, на Мюнхенской конференции и в День сопротивления оккупации Крыма.

Последовательно поддерживает Украину и госсекретарь США Энтони Блинкен. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба стал одним из первых, с кем он провел переговоры после вступления в должность.

После вступления в должность Байден не звонил Зеленскому, но такой разговор готовится, сообщали в МИД Украины и посольстве США.

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