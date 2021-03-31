ВОЗ опубликовала доклад о происхождении коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала доклад о происхождении COVID-19 по итогам поездки экспертов организации в Ухань (Китай).

Как ранее сообщали журналисты, получившие черновик отчета, из доклада следует, что миссия не смогла установить источник коронавируса. Наиболее вероятной версией называется передача вируса от летучих мышей через промежуточное животное, наименее вероятной – что вирус распространился в результате лабораторной утечки.

В заявлении главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса на сайте организации говорится, что все существующие у ВОЗ гипотезы происхождения коронавируса (о передаче вируса от животных, через пищу или в результате утечки из лаборатории) остаются в силе, и организация продолжит исследования.

Роль рынков животных в возникновении COVID-19 также “до сих пор неясна” – команда экспертов подтвердила, что на рынке Хуанань в Ухане было широко распространенное заражение SARS-CoV-2, но не смогла определить источник этого заражения.

“Этот отчет – очень важное начало, но еще не конец… Поиск происхождения вируса требует времени, и мы обязаны всему миру найти источник, чтобы мы могли коллективно предпринять шаги для снижения риска повторения этого вируса. Ни одна исследовательская поездка не может дать все ответы”, – подчеркнул Гебрейесус.

Он добавил, что организация продолжит исследования, возможно, с дополнительными миссиями и поездками.

Гебрейесус также выразил благодарность группе экспертов со всего мира, которые работали над отчетом, “находясь под сильным давлением”.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

На данный момент считается, что вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. Власти Китая связывали вспышку заболевания с уханьским рынком животных и морепродуктов Хуанань: первые пациенты были там либо постоянными покупателями, либо продавцами.

Ученые полагали, что в цепочке передачи вируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, были задействованы летучие мыши, змеи и панголины (в Китае их мясо считается деликатесом).

Китай обвиняли в сокрытии масштабов эпидемии в самом ее начале. Так, в докладе разведки США, содержание которого стало известно агентству Bloomberg, говорилось, что Китай скрывал масштабы вспышки коронавируса, занижая как количество случаев заражения, так и число смертельных случаев. Вице-президент США Майк Пенс говорил, что весь мир мог оказаться в лучшем положении, если бы власти Китая были “более откровенными”.

В МИД Китая заявляли, что версия об утечке коронавируса из лаборатории Уханя не имеет под собой никаких доказательств.

14 января этого года в Ухань прибыла миссия ученых ВОЗ из 13 человек, которые расследуют причины пандемии. В группу вошли представители таких стран как США, Австралия, Китай, Дания, Германия, Япония, Кения, Нидерланды, Катар, Российская Федерация, Великобритания и Вьетнам.

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