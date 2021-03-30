 

В ГИБДД рассказали о новом экзамене на права

30.03.2021, 23:50, Новости дня
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С 1 апреля россияне, сдающие экзамены на водительские права, могут при прохождении практической части использовать как автомобили автошкол, так и транспортные средства Госавтоинспекции, сообщил начальник ГИБДД Михаил Черников в эфире телеканала «Россия 1».

«Они могут использовать автомобиль Госавтоинспекции или автомобиль автошколы. Обязательно он должен быть с левым рулем и обязательно у него должны быть установлены дополнительные педали сцепления и педаль тормоза», – передает слова Черникова ТАСС.

Ранее МВД утвердило новый регламент экзаменов на водительские права и выдачи водительских удостоверений, который вступит в силу 1 апреля. Согласно новому регламенту, экзамена на «площадке» больше не будет, проверку первоначальных навыков управления автомобилем будут проводить в условиях реального дорожного движения. Это нововведение относится к кандидатам в водители легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов и составов транспортных средств. Практический экзамен для мотоциклов остался без изменений.



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