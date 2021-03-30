 

Мнение: Может ли волк стать вегетарианцем?

30.03.2021, 23:42, Разное
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Если старого волка назначить контролером соблюдения прав зайцев в лесу, вряд ли молодые волки откажутся от мяса и станут вегетарианцами. Скорей всего молодежь будет подкармливать старого волка свежей зайчатиной, чтобы он писал отчеты и не уставал говорить, что зайцев в лесу никто не обижает…

Конечно, и сотрудники ФСИН – не волки, и арестанты – не зайцы. Во всяком случае, Алексей Навальный – точно не заяц…. Но почему-то пришла в голову аллегория про волков и зайцев, когда прочитал, что замглавы ОНК Владимирской области Владимир Григорян ( на снимке)  заявил, что Новальный – симулянт. А еще Григорян сказал, что он 30 лет проработал в системе ФСИН. И это правда, до 2001 года правозащитник Григорян носил погоны офицера ФСИН… А выйдя на пенсию, подался в правозащитники… И стал зампредом ОНК Владимирской области, регионального органа, призванного контролировать соблюдение прав человека в местах лишения свободы.

В ИК-2 Григорян не был, Навального в глаза не видел. Как не видел и документов… Григорян в госпитале лежит…. Но, видимо,  сотрудник ФСИН,  даже выйдя на пенсию, не перестает позиционировать себя сотрудником ФСИН…

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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