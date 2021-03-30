«Малоприятная сфера»

Путин призвал следить за долей детей мигрантов в российских школах.

Президент РФ Владимир Путин пояснил о необходимости контролировать количество детей мигрантов в российских школах, чтобы не допустить ситуации, сложившейся в некоторых европейских странах и США. Об этом глава государства сказал во время заседания совета по межнациональным отношениям.

«Не очень публичная сфера и малоприятная на первый взгляд, но существенная и для нас тоже важная […] В некоторых европейских странах, да и в Штатах, когда уровень детей мигрантов в школе достигает определенного процента, местные жители своих детей из этих школ забирают…Там образуются школы, которые фактически на 100% укомплектованы детьми мигрантов», — отметил Путин.

По его словам, в РФ «ни в коем случае нельзя допустить развития событий подобного рода». Президент сказал, что количество детей мигрантов в школах должно быть таким, чтобы их можно было «не формально, а фактически глубоко адаптировать к российской языковой среде».„

Не только к языковой — к культурной вообще, чтобы они могли погружаться в систему наших российских ценностей

, — добавил Путин.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов во время заседания заявил, что ведомство готовит комплексную систему оценки индивидуальных образовательных потребностей детей мигрантов.

Система, по его словам, будет определять уровень владения ребенка русским языком и наличие проблем при освоении общеобразовательной программы. Кравцов отметил, что это позволит в дальнейшем сформировать для детей «необходимую образовательную траекторию, а также программу психолого-педагогического сопровождения».

Систему собираются запустить в пилотном режиме в начале следующего учебного года.

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