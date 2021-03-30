В округе, где баллотируются Вирастюк и Кошулинский, остановили подсчет голосов

Центральная избирательная комиссия Украины 30 марта внесла изменения в состав окружной избирательной комиссии одномандатного округа №87 в Ивано-Франковской области. Об этом сообщила гражданская сеть “Опора”.

“По информации ОИК, состоялась замена председателя избирательной комиссии Руслана Кашникова на Алексея Остроухова (субъект представления – партия “Голос”), а также Василия Белоуса – на Александра Егорова (ВО “Свобода”), Дениса Жилюка – на Евгения Павлусенко (“Голос”) и Ивана Федива – на Сергея Калугина (“Слуга народа”)”, – отметили в “Опоре”.

В сообщении подчеркнули, что указанные члены комиссии не явились сегодня на продолжение заседания ОИК в 12.00. Кроме них, не пришло еще пять членов комиссии.

Движение “Чесно” сообщило в Facebook, что по состоянию на 21.00 ОИК не принимает протоколы у членов участковых комиссий. Процесс остановился около 6.00.

По информации “Чесно”, сейчас ждут, когда приедут новые члены ОИК.

“Они снова не местные. Едут из других областей. Кто-то обещает быть под утро. Вопрос к партиям: почему не нашли членов ОИК, которые живут поближе? Представители кандидата [от партии “За майбутнє”] Александра Шевченко уже рассказывают, что сюда якобы едет десант народных депутатов в поддержку [кандидата от “Слуги народа”, стронгмена] Василия Вирастюка и они уже на Львовщине”, – отметили в посте.

https://www.facebook.com/chesno.movement/videos/801962707419190/

По информации ЦИК, в округе №87 подсчитали 67% бюллетеней: лидирует Вирастюк, он нарал 31,3% голосов, за ним следует замглавы ВО “Свобода” Руслан Кошулинский с 28,8% голосов, на третьем месте Шевченко, у него 28,7% голосов.

Промежуточные выборы в Верховную Раду проходили 28 марта в двух округах – №50 в Донецкой области и №87 в Ивано-Франковской области. Голосование проходило в связи с тем, что избранные в этих округах народные депутаты – внефракционный Руслан Требушкин и нардеп от “Слуги народа” Зиновий Андрийович – сложили мандаты. Андрийович выиграл выборы мэра Надворной Ивано-Франковской области, Требушкин – выборы мэра Покровска Донецкой области.

Явка в округе №87 составила, по данным Центризбиркома, 35,05%.

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