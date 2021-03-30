 

Хомчак рассказал, как снайперы расстреляли украинских саперов на Донбассе

30.03.2021, 23:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Хомчак во время выступления на внеочередном заседании Верховной Рады 30 марта рассказал, как погибли четверо украинских военных 26 марта возле поселка Шуми, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

По словам Хомчака, группа разминирования осматривала район, где накануне “российские оккупационные силы” дистанционно установили противопехотные мины ПОМ-2.

“Во время выполнения заданий в результате снайперского огня получил смертельное пулевое ранение старший сержант [Сергей] Барнич. Командир группы подполковник [Сергей] Коваль, оказывая ему помощь, получил несовместимое с жизнью ранение в результате снайперского огня”, – сказал Хомчак.

Еще двух военных ранили (одного – тяжело).

Им на помощь подошла группа бойцов, двое из которой – старший сержант Максим Абрамович и старший солдат Сергей Гайченко – также погибли в результате снайперского огня.

Украинские военные открыли огонь, после чего смогли эвакуировать раненых и забрать тела погибших, отметил Хомчак.

“Особый цинизм действий подразделений оккупационных сил РФ – то, что снайперский огонь велся в спины военнослужащих [Операции объединенных сил] ООС с объекта критической инфраструктуры – насосной станции, через которую осуществляется поставка воды как на временно оккупированную, так и на подконтрольную территорию Украине”, – добавил главнокомандующий ВСУ.

На внеочередном заседании Рады депутаты приняли постановление по поводу эскалации боевых действий на Донбассе, возложив ответственность за это на РФ.

Парламентарии потребовали от России “немедленно прекратить боевые действия и неуклонно соблюдать режим прекращения огня, полностью выполнить свои международные обязательства и вывести из Украины свою армию, наемников, вооруженные формирования, которые она возглавляет, обеспечивает и финансирует”.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб ООС неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 4 февраля глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. “Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет”, – говорил он.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля во время визита в Донецкую область отмечал, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в ТКГ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.08 / Кравчук будет просить Раду пересмотреть постановление о назначении очередных местных выборов в 2020 году

27.06 / Daily Mail – бывший босс «Формулы-1» заявил, что темнокожие более склонны к расизму, чем белые

01.09 / Лукашенко о приходе к власти оппозиции: Ситуация на Украине покажется цветочками

25.11 / Венедиктова: В Украине во время пандемии COVID-19 вырос уровень домашнего насилия

13.12 / В РПЦ назвали причину непрочности семей

11.02 / “Атеисты поверят в Бога после того, как попробуют этот пирог”. Клопотенко поделился новым рецептом

25.01 / Я на пенсию выйду в сорок, ну и премию получу. Музыкант Обломов спел от имени российского полицейского, пнувшего женщину

24.11 / Дело завели из-за возобновления работы «Свидетелей Иеговы» в России

17.08 / Макрон поддержал протесты в Белоруссии

19.10 / В Офисе президента заявили, что удивлены формулировками в судебном решении о запрете распространения книги о Стусе, где упоминается Медведчук

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)