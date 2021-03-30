Хомчак рассказал, как снайперы расстреляли украинских саперов на Донбассе

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Хомчак во время выступления на внеочередном заседании Верховной Рады 30 марта рассказал, как погибли четверо украинских военных 26 марта возле поселка Шуми, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

По словам Хомчака, группа разминирования осматривала район, где накануне “российские оккупационные силы” дистанционно установили противопехотные мины ПОМ-2.

“Во время выполнения заданий в результате снайперского огня получил смертельное пулевое ранение старший сержант [Сергей] Барнич. Командир группы подполковник [Сергей] Коваль, оказывая ему помощь, получил несовместимое с жизнью ранение в результате снайперского огня”, – сказал Хомчак.

Еще двух военных ранили (одного – тяжело).

Им на помощь подошла группа бойцов, двое из которой – старший сержант Максим Абрамович и старший солдат Сергей Гайченко – также погибли в результате снайперского огня.

Украинские военные открыли огонь, после чего смогли эвакуировать раненых и забрать тела погибших, отметил Хомчак.

“Особый цинизм действий подразделений оккупационных сил РФ – то, что снайперский огонь велся в спины военнослужащих [Операции объединенных сил] ООС с объекта критической инфраструктуры – насосной станции, через которую осуществляется поставка воды как на временно оккупированную, так и на подконтрольную территорию Украине”, – добавил главнокомандующий ВСУ.

На внеочередном заседании Рады депутаты приняли постановление по поводу эскалации боевых действий на Донбассе, возложив ответственность за это на РФ.

Парламентарии потребовали от России “немедленно прекратить боевые действия и неуклонно соблюдать режим прекращения огня, полностью выполнить свои международные обязательства и вывести из Украины свою армию, наемников, вооруженные формирования, которые она возглавляет, обеспечивает и финансирует”.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб ООС неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 4 февраля глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. “Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет”, – говорил он.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля во время визита в Донецкую область отмечал, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в ТКГ.

—