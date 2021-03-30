Полиция задержала 20-летнего водителя, который сбил в Винницкой области двоих малолетних детей

В Винницкой области полиция задержала участника ДТП, в котором погибли двое малолетних детей. Об этом 30 марта сообщила пресс-служба МВД Украины в Facebook.

“20-летний водитель не пострадал. В его организме обнаружено 1,76 промилле алкоголя. Мужчина задержан в процессуальном порядке”, – отметили в релизе.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 286-1 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/posts/3856371481116181

ДТП произошло 30 марта около 13.00 в селе Росоша. Водитель автомобиля Skoda допустил наезд на детей шести и семи лет, которые двигались на велосипеде по проезжей части дороги. От полученных травм дети погибли на месте происшествия.

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