Нардеп Швец отрицает обвинения Геращенко, что он пришел пьяным в Раду

Нардеп от “Слуги народа” Сергей Швец отрицает, что на заседание Верховной Рады 30 марта он пришел нетрезвым. Об этом он сказал журналистам hromadske.

В том, что нардеп был пьяным, его обвинила представительница “Европейской солидарности” Ирина Геращенко. Нардеп заявил, что она врет.

“Сегодня я выступил с критикой деятельности экс-президента [Петра] Порошенко. Именно поэтому любые выдумки связаны с тем, чтобы очернить мою репутацию, вот и все. Я предполагаю, что когда кто-то будет выступать с критикой Порошенко, на него будет вываливаться куча лжи”, – подчеркнул он.

Позже в комментарии журналистам под Радой он заверил, что готов сдать анализ на наличие алкоголя в крови.

https://www.facebook.com/yan.dobronosov/videos/5498635750153999/

Заявление Геращенко прозвучало после того, как у Швеца возник конфликт с лидером “Европейской солидарности” Петром Порошенко. Во время выступления последнего к трибуне вышел Швец и продемонстрировал Порошенко лист бумаги с надписью “Жму руку, обнимаю”. Таким образом он припомнил опубликованные летом прошлого года пленки, где якобы Порошенко разговаривал с президентом России Владимиром Путиным.

“Лучше жать руки, чем заглядывать в глаза Путину в поисках мира. Его там нет. У нас виноват Путин, а не украинские военные”, – отреагировал на действия Швеца лидер “Европейской солидарности”.

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