Эксперт констатировал отступление Запада с Ближнего Востока

Страны Ближнего Востока «больше смотрят» на Россию и Китай, а Запад отступает из региона, сообщил на Ближневосточной конференции клуба «Валдай» и Института востоковедения РАН профессор современной истории Ближнего Востока, директор Центра Ближнего Востока в Колледже Святого Антония Оксфордского университета Юджин Роган.

«Сейчас на Ближнем Востоке больше восточных стран, западные отступают. Если мы смотрим на внешние силы, которые показали готовность и способность действовать в этом регионе, то в последние 10 лет Запад был выдавлен оттуда, и регион больше смотрит на Россию и Китай как на новых акторов, которые там готовы что-то делать, и эта вовлечённость в регионе имеет как свои преимущества, так и свои недостатки, есть как возможности, так и поводы для того, чтобы понервничать», – сообщил он в ходе сессии «Внешние акторы и новый колониализм: вспомнить все?».

Роган отметил, что РФ участвует на дипломатическом фронте в Сирии, Ливии: «Все это говорит о том, что РФ сейчас ищет способы включиться в перестройку порядка в регионе». Он напомнил о подписанном недавно на 25 лет договоре о сотрудничестве между Ираном и Китаем: «Китай будет инвестировать сотни миллиардов долларов в инфраструктуру, военные проекты, в разведку, искусственный интеллект, телекоммуникации (Ирана). Все, скорее всего, в обмен на дешёвую иранскую нефть для китайской экономики. Конечно, Ирану важно вырваться из изоляции из-за санкций США», – передает РИА «Новости».

По словам эксперта, хотя у Европы и исторические корни влияния в регионе, сейчас она на Ближнем Востоке играет ограниченную роль. «Такие ностальгические, исторические связи между Европой и бывшими колониями недавно проявились, например, в Ливане, когда туда приезжал (президент Франции Эммануэль) Макрон. Есть определенная имперская ностальгия», – отметил политолог.

По его мнению, Британия и Франция сейчас не в том состоянии, чтобы вмешаться существенным образом в региональные дела Ближнего Востока. Как считает Роган, «на них лежит ответственность, но ее нельзя сравнить с их возможностями по действию в регионе». Говоря о роли США на Ближнем Востоке, он отметил, что Вашингтон «использует условия новой холодной войны при новом неоимпериализме».

«Но США сейчас сложно анализировать, особенно в последние 10 лет. Мы видим, как качается маятник таких разных президентов, как (Барак) Обама, (Дональд) Трамп, а теперь (Джо) Байден. Нет постоянства в американской политике. В результате сложно нарисовать целостную картину: пытается ли США создать где-то новую империю, тем более на Ближнем Востоке», – указал он.

В свою очередь, профессор-руководитель секции исследований стран Ближнего Востока и Северной Африки НИУ ВШЭ Андрей Бакланов считает, что США после нынешнего снижения активности в Ближневосточном регионе могут возобновить ее в той же мере, пересмотрев итоги своей деятельности на этом направлении за минувшие 10 лет. По его словам, сейчас у американцев идет критический анализ их внешнеполитической деятельности в регионе. «Наверное, будут сделаны какие-то выводы, – приводит слова Бакланова ТАСС. – США будут активны и, возможно, более эффективны, чем были в эти 10 лет».

«Я думаю, что некоторое снижение авторитета и активности Соединенных Штатов на данный момент совершенно не означает, что в дальнейшем США не будут активничать в этом регионе, – сказал он. – Две недели назад у нас прошли консультации с американскими коллегами. Они как-то старались больше слушать, чем говорить, ссылались на то, что пока (в Вашингтоне) складываются новые подходы, новая администрация, но из того, что все-таки они говорили, мы ощутили, что они не унывают. По Сирии они тоже многозначительно говорили, что ваша (России) роль в Сирии очень заметна, весома, но это еще не конец истории, посмотрим, как будет развиваться ситуация». По мнению Бакланова, Великобритания и Франция будут также наращивать свои усилия и активность в этом регионе, хотя ресурсов у этих игроков не так уже и много.

Он затронул и политику Китая в регионе. В отличие от Рогана, который полагает, что Пекин преследует на Ближнем Востоке пока только торгово-экономические цели и развитие бизнеса, но не вмешивается в политику региона, Бакланов считает, что китайцы присматриваются к ближневосточному направлению еще и в политическом плане. Он отметил, что Пекин лишь недавно впервые назначил своего спецпредставителя по Ближнему Востоку, которым стал кадровый арабист. «Я вижу, что намного больше активности (Китая) и на сирийском направлении. Сейчас они обосновывают это тем, что эта активность является ответом на обосновавшихся в Синьцзяне террористических элементов», – отметил он.

Бакланов допустил рост влияния и роли Турции в регионе. По его мнению, эта страна находится на пути превращения в особую региональную силу с особыми претензиями. «Высказывалось, что это будет неоосманизм. Я эту концепцию не разделяю, я думаю, что это неправильное название. Никаких шансов на воссоздание какого-то большого государства у них нет, но есть шансы на гораздо более весомую роль в регионе, по этому пути они идут, не упуская ни одной возможности, – подчеркнул он. – Они очень активны. Только-только начинается тяжелый международный разговор в отношении глубоководных ресурсов, а они первые начинают рваться (к работе) в этом направлении».

30–31 марта Международный дискуссионный клуб «Валдай» в партнерстве с Институтом востоковедения РАН проводит десятую Ближневосточную конференцию. Тема заседания: «Ближний Восток в поисках утраченного возрождения». Местом проведения мероприятия стала новая московская площадка Клуба на Цветном бульваре. Программа Ближневосточного Валдая впервые полностью открыта для СМИ и аудитории. Рабочие языки: английский, арабский, русский.