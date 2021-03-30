Тело женщины обнаружено в опрокинувшемся траулере в Ленобласти

В опрокинувшемся на заводе «Пелла» судне в Ленинградской области водолазами обнаружено тело женщины, сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК.

В ведомстве уточнили, что «второго скончавшегося» нашли «примерно в том же месте», что и первого. «Женщина», – приводит ТАСС текст сообщения. В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что спасатели завершили поисковые работы в опрокинувшемся судне.

Напомним, на судостроительном заводе «Пелла» в Ленинградской области перевернулся рыболовный траулер «Скорпион». Большинство рабочих успели покинуть судно, но позднее выяснилось, что не хватает двух человек – мужчины и женщины. Тело мужчины было обнаружено в хвостовой части судна.