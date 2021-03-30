 

Путин обсудил с Меркель и Макроном возможные поставки «Спутника V» в ЕС

30.03.2021, 22:58, Новости дня
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Глава российского государства Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры в формате видеоконференции, информирует Кремль.

Стороны уделили «особое внимание задаче объединения усилий в борьбе с общей угрозой» – коронавирусом. Обсуждались меры по предотвращению распространения COVID-19. В частности, Путин, Меркель и Макрон обсудили «перспективы регистрации в Европейском союзе российской вакцины «Спутник V», а также возможные поставки и совместное производство этого препарата в странах ЕС», сообщается на сайте Кремля.



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