Путин обсудил с Меркель и Макроном возможные поставки «Спутника V» в ЕС

Глава российского государства Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры в формате видеоконференции, информирует Кремль.

Стороны уделили «особое внимание задаче объединения усилий в борьбе с общей угрозой» – коронавирусом. Обсуждались меры по предотвращению распространения COVID-19. В частности, Путин, Меркель и Макрон обсудили «перспективы регистрации в Европейском союзе российской вакцины «Спутник V», а также возможные поставки и совместное производство этого препарата в странах ЕС», сообщается на сайте Кремля.