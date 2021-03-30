Мнение: Котлетки со вкусом экономии

Сколько историй о столовых котлетах, пюрешке, вот этих вот макарошках и капустке мы слышали за свою жизнь? Сколько слёз ностальгии было пролито на фоне картинок из советских столовок и чувства, что вот раньше-то было ого-го как лучше! А ведь раньше всё так и было.

Вспоминая школьные годы чудесные, сложно выбросить из головы замечательное время завтраков и обедов. Не знаю, как у вас, но у меня сложились исключительно тёплые воспоминания как о «плановой» еде, так и о буфете.

А какой был чай! Закачаешься! Знаете, вот этот вкус чая с лимоном и сахаром невозможно передать. Ты либо знаешь и помнишь его, либо не представляешь себе на вкус эту жидкую амброзию, секретный рецепт которой передаётся из поколения в поколение без права на раскрытие оного третьим лицам. Это только на вид всё выглядит так, будто в 30-литровый чан с водой засыпается килограмм «цейлонского», два кило лимонов и пачка сахара.

Скорее всего, там был один секретный ингредиент. Любовь.

Именно этого секретного ингредиента не хватает современным столовым. Без него нет ни шарма, ни уж тем более вкуса во всех этих заведениях, а школьники, учебные заведения которых перешли на питание посредством привозной еды с комбинатов, питаются откровенной гадостью.

Вот очередная история с детским питанием в Петербурге, где вместо обеда за 173 рубля учеников кормили по прайсу в 63 р. Угадайте, куда делись деньги?

Об этом лучше спросить непосредственно комбинат питания «Артис», заполучивший контракт именно потому, что занизил стоимость до баснословно низкой отметки. За эти деньги вместо полноценного «бизнес-ланча по-школьному» можно в 2021 году получить разве что плошку риса с огурцом и майонезом.

«Петербургская газета» пишет:

«Артис–детское питание» получило 25 контрактов на поставку питания в школы Колпинского района, занизила стоимость обедов более чем на 40%: один из контрактов подразумевает снижение стоимости обеда до 102 рублей вместо рекомендованных 173».

Понятно, что новые правила, которые когда-то ввело наше правительство, направлены на упрощение контроля качества продукции и соблюдения «санпинов», но почему тогда этот контроль если и осуществляется, то осуществляется из рук вон плохо? Тот же «Артис» был неоднократно уличен в их нарушении, люди продолжают жаловаться на качество – и НИЧЕГО с этим не делается ни со стороны надзорных органов, ни со стороны руководства учебного заведения!





Как уже говорилось выше, столовым не хватает любви к своему «потребителю», но есть неограниченная любовь к деньгам, которая на примере «Артиса» как никогда очевидна.

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