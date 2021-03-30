Мнение: Псаки работала на израильскую шпионскую фирму

Интересный штришок к биографии Джен Псаки. В 2017-м году или позднее Псаки работала "консультантом" в израильской шпионской фирме, специализирующейся на слежке, распознавании лиц и т.д., в которой работают бывшие сотрудники израильской разведки.

Пресс-секретарь Байдена Джен Псаки работала на израильскую фирму, обвиняемую в шпионаже за палестинцами под израильской оккупацией. Псаки опубликовала свою декларацию о доходах, из которой следует, что она получила как минимум 5000 долларов как «консультант по кризисным коммуникациям» в фирме AnyVision https://www.anyvision.co/. Такая декларацию от чиновников правительства США может быть затребована от Белого дома. «Электронная интифада» получила ее.

Точная дата ее работы не указана, но это относится к промежутку между службой Псаки у Обамы (закончилась в 2017) и ее новой должностью при Байдене. Псаки начала руководить фирмой по коммуникациям «Evergreen Consulting» спустя месяц после завершения президентского срока Обамы.

Это относится к периоду, когда AnyVision переживала пиар-кризис из-за ее предполагаемого соучастия в нарушении Израилем прав палестинцев. В 2019 году израильская газета Haaretz сообщила, что израильская оккупационная армия тайно использовала технологию распознавания лиц AnyVision «для слежки за палестинцами Западного берега на блокпостах на пути в Израиль – используя камеры, находящиеся глубоко на территории Западного берега».

Глава AnyVision Амир Каин – бывший начальник отдела безопасности израильского министерства обороны, а один из советников фирмы Тамир Пардо – бывший глава агентства шпионов и убийц Моссад, пишет Haaretz.

Другими словами, AnyVision, как сообщают – важная часть того, что ведущая израильская правозащитная группа Бецелем называет «режимом апартеида», установлением для упрочения «господства одной группы -евреев – над другой -палестинцами».

Как пишет Haaretz, соучредитель фирмы Айлон Этштейн утверждает, явно не замечая ненамеренной иронии, что его компания «крайне чувствительна» к расовым и гендерным предрассудкам и продает свою продукцию только «демократическим странам с законным правительством».

В последовавшем за этим репортаже в NBC News Оливия Солон утверждает, что AnyVision «обеспечивает проект тайной военной слежки за Западным берегом». «Палестинцы Западного берега не имеют израильского гражданства и права голосовать на израильских выборах, но израильское государство ограничивает их свободу передвижения и ведет за ними слежку», замечает NBC.

NBC также сообщили, что, когда они попросили Этштейна прокомментировать это, «он заявил, что Западный берег «не оккупирован», а также обвинил NBC News в том, что они действуют потому, что им заплатила группа палестинских активистов.»

Очевидно, Этштейн также угрожал подать в суд на NBC News.

Репортаж Солон привлек внимание к тому, что Майкрософт вложил 74 миллиона долларов в AnyVision.

Это подстегнуло кампанию активистов солидарности с Палестиной #DropAnyVision, призывавших Майкрософт изъять инвестиции из этой шпионской фирмы. Эта кампания во главе с "Еврейским голосом за мир" (Jewish Voice for Peace) оказалась успешной.

Год назад Майкрософт объявила, что что прекращает все дела с AnyVision после того, как по заказу Майкрософт бывший генпрокурор США Эрик Холдер провел расследование фирмы. Майкрософт заявила, что расследование не смогло подтвердить обвинения AnyVision в тайном участии в слежке за палестинцами.

Но Майкрософт объявила, что все равно прекращает инвестировать в AnyVision, так как миноритарная доля в фирме, продающей «секретные технологии», включая распознавание лиц, не позволяет достичь «уровня контроля, который есть Майкрософт в случае использования собственной технологии».

«Решение Майкрософт отказаться от AnyVision – серьезный удар по этой глубоко замешанной (в преступлениях оккупации -пер.) израильской компании, и впечатляющий успех для BDS», – заявил тогда Омар Бархути, сооснователь движения за бойкот, санкции и изъятие инвестиций против Израиля за права палестинцев.

https://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/biden-spokesperson-jen-psaki-worked-israeli-spy-firm – цинк

Стоит заметить, что когда генерал Флинн и бывший глава ЧВК Blackwater Эрик Принс контактировали с руководством другой израильской шпионской фирмы перед выборами 2016-го года, там соорудили целое дело о подготовке вмешательства в выборы в США.

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