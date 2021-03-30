Во время похорон президента Танзании из-за давки погибло 45 человек

В Танзании во время похорон президента Джона Магуфули из-за давки погибло не менее 45 человек. Об этом пишет 30 марта The Nation.

Как пишет издание, инцидент случился еще 21 марта на стадионе “Ухуру” в танзанийском городе Дар-эс-Саламе, однако официальное количество жертв стало известно только сейчас.

Еще 37 человек получили ранения. Как отмечает The Nation, среди погибших были и малолетние дети.

Видео того, как жители пытались попасть на церемонию прощания с президентом, перелезая через забор, опубликовал Mwananchi Digital в YouTube.

ВИДЕОВидео: Mwananchi Digital / YouTube

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