ГБР не установило, что нардепы участвовали или призывали к погромам под Офисом президента

Государственное бюро расследований не установило фактов призывов политиков или депутатов к погромам на акции у Офиса президента 20 марта. Об этом заявил исполняющий обязанности директора ГБР Алексей Сухачев во вторник в Верховной Раде, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Не обнаружено фактов призывов к погромам или иных противоправных действий со стороны народных депутатов или представителей политических сил”, – отметил он.

Сухачев добавил, что следователи ГБР изучают, была ли должным образом обеспечена охрана общественного порядка во время проведения данной акции.

“По результатам этого будет предоставлена юридическая оценка и при наличии оснований – обеспечено привлечение виновных лиц к ответственности”, – подчеркнул и.о. директора ГБР.

Заместитель главы МВД Антон Геращенко 20 марта заявил, что заинтересованным лицом в провокациях под ОП является лидер “Европейской солидарности” Петр Порошенко.

20 марта возле Офиса президента в Киеве проходила акция в поддержку осужденного одесского активиста Сергея Стерненко. Митингующие требовали отпустить Стерненко, фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, наложить санкции на бывшего заместителя главы администрации четвертого президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова. Также они требовали отставки генпрокурора Ирины Венедиктовой и министра внутренних дел Арсена Авакова.

Протестующие бросали файеры, шумовые гранаты, а затем запустили фейерверки. Было разбито стекло в здании ОПУ, разрисованы стены, а табличку “Президент Украины” подожгли.

Клименко, выступая 30 марта в Раде, заявил, что подозрения вручили семи участникам акции. При этом директор департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко в комментарии “Радіо Свобода” отметил, что о подозрении сообщили 10 людям.

Организатор митинга Сергей Филимонов заявлял, что считает прошедшую акцию мирной, так как на ней не было пострадавших. Филимонов рассказал, что на акции “готовился перформанс”, но битье окон и дымовые шашки организаторы не планировали.

В ОПУ оценили ущерб от беспорядков в 2 млн грн. Согласно сообщению на сайте Офиса президента, в результате запуска фейерверков повреждены двери и внутренняя отделка тамбура одного из подъездов. 22 марта клининговая компания уже начала очищать здание от надписей. Директор компании Сергей Козолуп оценил срок работ в четыре дня. На вопрос об оценочной стоимости работ Козолуп ответил: “Точно не 2 млн”.

30 марта Верховная Рада приняла проект постановлении об осуждении погромов под Офисом президента во время акции протеста сторонников Стерненко.

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