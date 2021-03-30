 

В Канаде рекомендуют приостановить вакцинацию граждан до 55 лет препаратом AstraZeneca

30.03.2021, 22:16, Новости дня
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Национальный консультативный комитет по иммунизации Канады рекомендовал не использовать вакцину AstraZeneca COVID-19 для людей младше 55 лет. Об этом 29 марта сообщили на сайте ведомства.

Причина приостановки вакцинации – случаи тромбоза у привившихся препаратом AstraZeneca в Европе. Как отмечает ведомство, выявленные случаи были в основном среди женщин в возрасте до 55 лет

В комитете добавили, что частота случаев тромбоза после вакцины пока до конца не подтверждена, но по данным Европейского агентства по лекарственным средствам она оценивалась в один случай на 1 млн человек, вакцинированных вакциной AstraZeneca. При этом Институт Пауля-Эрлиха в Германии дает другие данные – один на 100 тыс. человек.

24 марта Министерство здравоохранения Канады добавило в текст инструкции для вакцины AstraZeneca предупреждение о случаях возникновения тромбов у привитых препаратом пациентов.

Более 10 стран заявляли о приостановке применения вакцины от коронавируса AstraZeneca или отдельных ее партий. В некоторых странах появились сообщения о случаях тромбоза у пациентов, которые получили вакцину. Другие государства заявляли, что таких случаев не фиксировали, однако приостанавливают вакцинацию этим препаратом в качестве меры предосторожности.

Комитет по оценке рисков фармаконадзора Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) 18 марта отмечал, что преимущества вакцины AstraZeneca в борьбе с коронавирусной инфекцией все еще перевешивают риски. Такие выводы были сделаны после завершения предварительного рассмотрения сообщений о тромбах у людей, привитых вакциной AstraZeneca.

Подобное заявление 18 марта сделали в британском Агентстве по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий, а 19 марта – во Всемирной организации здравоохранения.

После этого страны начали возобновлять вакцинацию препаратом AstraZeneca.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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