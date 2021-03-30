El Periódico предрекла провал набирающему обороты вакцинному туризму

Множество стран, в том числе США, ОАЭ и Куба, готовы вакцинировать от коронавируса не только своих граждан, но и иностранцев, что породило феномен «вакцинного туризма». Однако, как отмечает El Periódico, подобное несправедливое распределение ограниченного числа доз вакцин не сможет стать массовым явлением.



Reuters

Проблему зависимости экономик целого ряда стран от туризма и нехватки в других странах вакцин от коронавируса в некоторых государствах решили весьма «сомнительным с этической точки зрения способом», положив начало вакцинному туризму, пишет El Periódico.

С подобными инициативами, которые, по сути, позволяют наиболее привилегированным людям обойти других в очереди на прививку от COVID-19, выступили в том числе в США, ОАЭ и на Мальдивах. Более того, некоторые страны, в частности Куба, намерены сделать вакцинный туризм государственной стратегией по оживлению экономики.

Тем не менее эксперты предупреждают, что подобная политика обречена на провал по целому ряду причин. Дело в том, что в большинстве стран вакцины в первую очередь поступают к их гражданам. Кроме того, доз вакцины ограниченное количество, а значит зачастую страны неспособны выделять необходимое количество для вакцинации туристов. При этом когда дозы вакцины против коронавируса будут в изобилии, подобный вид туризма больше не будет иметь смысла.

«Если это и процветает, то только потому, что люди хотят путешествовать, а не из-за вакцины», — приводит El Periódico слова эксперта по вакцинам Испанского общества инфекционных болезней и клинической микробиологии Хосе Луиса Каньяды.

Тем не менее находятся и те, кто приезжает в другие страны именно ради вакцины. Оздоровительный туризм в США всегда пользовался успехом. С одной стороны, некоторые американцы едут в другие страны, чтобы пройти лечение или сделать там операции, недоступные или слишком дорогие в Соединённых Штатах. С другой стороны, иностранцы часто прибывают в США ради одних из самых передовых лекарств в мире. Однако пандемия в США создала феномен «внутреннего туризма». В частности, американцы приезжают в другие штаты, для того чтобы получить прививку от коронавируса, тем самым привлекая внимание к неравенству в доступе к медицинским услугам.

Лучше всего подобную тенденцию иллюстрирует Флорида, где в декабре прошлого года губернатор Рон Десантис подписал исполнительный указ, позволяющий вакцинироваться любому человеку старше 65 лет. В результате во Флориду потянулись не только американцы из других штатов, но и состоятельные граждане других стран, в том числе бывший бразильский футболист Ривалдо и колумбийский предприниматель Луис Фуэнтес.

«Всё было прекрасно организовано. Затем они дали мне карточку вакцинации, чтобы через 21 день я получил следующую дозу. Нет никакой гарантии, что эти лекарства скоро появятся в Колумбии», — поделился своим опытом 65-летний Фуэнтес.

Уже в конце февраля из-за недовольства местных жителей штату пришлось начать требовать доказательства того, что те, кто хочет получить прививку во Флориде, проживают здесь хотя бы на временной основе. По последним данным, из более чем 2 миллионов вакцинированных здесь людей по крайней мере 82 тыс. человек не проживают в штате.

Как пишет El Periódico, на Кубе и вовсе планируют поставить свою биотехнологическую промышленность на службу экономическому восстановлению. В случае успешных испытаний вакцины Soberana 02 Гавана намерена предложить латиноамериканским и даже американским туристам пройти вакцинацию на острове.

«Пляж, мохито и вакцина. Как вам такое предложение? Вы бы поехали на Кубу, чтобы пройти вакцинацию?» — будто рекламирует поездку на Кубу венесуэльский телеканал Telesur.

«Мы обладаем возможностью по производству 100 миллионов доз вакцины Soberana 02. У туристов будет возможность, при желании, вакцинироваться на Кубе», — подтверждает планы правительства директор кубинского Института имени Карлоса Финлея Висенте Верес.

Вакцинировать иностранцев намерены и в Арабских Эмиратах, однако там отдают предпочтение тем, кто намерен остаться в стране, располагает значительными финансами или имеет хорошие связи.

С началом кампании вакцинации в Дубае власти эмирата предложили иностранным специалистам приезжать в город для удалённой работы минимум на год, пообещав бесплатную прививку от COVID-19. Однако ориентирована программа на тех, кто зарабатывает более $5 тыс.

Тот факт, что дозы вакцины в стране можно получить в частном порядке, позволил привиться олигархам и политикам, которые не подходят под условия, выдвинутые для вакцинации государственными службами здравоохранения.

Тем не менее El Periódico полагает, что как только ОАЭ закончат с вакцинацией своих граждан, страна может открыть свои двери для всех желающих сделать прививку от коронавируса. Издание полагает, что в связи с медленным прогрессом программы вакцинации в ЕС лишь вопрос времени, когда те, кто может себе это позволить, отправятся в Персидский залив, чтобы привиться.