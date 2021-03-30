 

Экс-министр обороны Польши – США видят «имперские замашки» Москвы, а Берлин пока молчит

30.03.2021, 22:10, Новости дня
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Россия полна имперских амбиций, она не забросила идею создания общего пространства от Владивостока до Лиссабона, напротив, она её постепенно продвигает вперёд, уверен бывший министр обороны Польши Ромуальд Шереметьев. В беседе с Polskie Radio он, однако, отмечает, что в этом Москве нужен союзник, и она нашла его в Европе в лице Германии.


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На прошлой неделе в Брюсселе госсекретарь США Энтони Блинкен представил  генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу позицию правительства нового президента США Джо Байдена в плане сотрудничества Вашингтона с Североатлантическим альянсом. Он также подчеркнул, что российско-немецкий газопровод «Северный поток — 2» может подорвать интересы Польши, Украины, а также других союзников США и НАТО, пишет Polskie Radio.  

Бывший министр обороны Польши Ромуальд Шереметьев в беседе с радиостанцией объяснил, что проблема, на которую обращают внимание США, напрямую связана с Германией и с центрами, укрепляющими или ослабляющими международную систему.

«Россия хочет создать свою новую имперскую позицию от Владивостока до Лиссабона. Однако, для создания такого общего пространства Россия, будучи единичным субъектом, должна найти союзника. В одиночку она слишком слаба, поэтому она ищет партнёра в лице Германии», — пояснил он. 

Шереметьев разъяснил, что благодаря таким газовым проектам, как «Северный поток — 2», РФ в состоянии добиться от Германии и тем самым от Западной Европы решительной поддержки для воплощения в реальность своей идеи. «США осознают стремления России, вопрос, который здесь напрашивается: что на этот счёт думает сам Берлин», — подытожил бывший министр. 



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