 

Ответственность за ЧП в Суэцком канале возложили на капитана контейнеровоза

30.03.2021, 22:06, Разное
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Внимание всего мира оказалось приковано к инциденту с гигантским контейнеровозом в Суэцком канале. Корабль развернулся поперек водного прохода и сел на мель, из-за чего никто не мог воспользоваться коротким путем.

Много говорилось о том, что может быть ответственным за произошедшее. Говорилось и о вине лоцмана, и о причастности к ЧП сильного ветра. Точки над “i” во время пресс-конференции расставил руководитель управления Суэцкого канала Усама Рабиа.

“Первым ответственным является капитан”, – заверил чиновник. Он напомнил, что лоцман только консультирует, а окончательное решение всегда принимает исключительно капитан, передает Общественная служба новостей. Что же касается сильного ветра, то ранее он не приводил к подобным последствиям.



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