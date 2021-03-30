 

В Австрии произошло землетрясение магнитудой 4,7

30.03.2021, 22:04, Новости дня
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В городе Нойнкирхен, федеральная земля Нижняя Австрия, произошло землетрясение магнитудой 4,7, сообщила Центральная служба метеорологии и геодинамики Австрии.

Подземные толчки также были ощутимы в Вене, об этом информирует ТАСС, добавляя, что в течение нескольких секунд покачивалось здание представительства информационного агентства.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Напомним, землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировано в воскресенье в акватории Тихого океана в 189 километрах от восточного побережья Камчатки, в населенных пунктах сейсмособытие не ощущалось.



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