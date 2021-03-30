Завершено расследование в отношении вымогавших деньги экс-полицейских

Следствие направило в прокуратуру уголовное дело в отношении экс-полицейских, которые вымогали деньги угрозами привлечь к ответственности за хранение наркотиков, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

Иванова сообщила, что расследование против двух бывших оперуполномоченных отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЮВАО ГУ МВД по Москве завершено. Прокуратура должна утвердить обвинительное заключение, после чего дело передадут в суд. Бывших полицейских обвиняют в превышении должностных полномочий и крупном мошенничестве с использованием служебного положения. Еще двое соучастников «объявлены в федеральный розыск», дело против них «выделено в отдельное производство», передает РИА «Новости».

Напомним, полицейских задержали в декабре. Следствие считает, что в сентябре полицейские подошли к мужчине, сидящему в своей машине. Они превысили полномочия, надев на него наручники и устроив досмотр личных вещей. Полицейские вымогали у мужчины 300 тыс. рублей, угрожая привлечь к ответственности за незаконное хранение наркотиков. После этого они проследовали к банкомату, где получили указанную сумму. Также полицейские оказались причастны к аналогичному преступлению в Московской области, с другого потерпевшего они требовали и получили 500 тыс. рублей.