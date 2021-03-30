 

Службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за сильного ливня

30.03.2021, 22:04, Новости дня
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Московские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ливня и сильного ветра. До вечера 31 марта в Москве ожидается дождь и ветер с порывами до 17 м/с, к вечеру среды может выпасть до 18 мм осадков, сообщило городское хозяйство Москвы.

«Все городские службы из-за ухудшения погоды переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Электросетевым организациям дано указание привести в готовность все возможные источники аварийного питания», – приводятся слова заместителя мэра столицы Петра Бирюкова в Telegram-канале ведомства.

Под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства, в местах возможных временных скоплений воды дежурят бригады и спецтехника ГУП «Мосводосток», на водных объектах установлены водомерные посты для круглосуточного мониторинга уровня воды в Москве-реке в условиях пропуска весеннего паводка, отмечается в сообщении. В городском хозяйстве призвали жителей столицы быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

На прошлой неделе синоптики пообещали москвичам мощный ливень, который должен принести до трети месячной нормы осадков в последний день марта.



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